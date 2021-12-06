У Шотландії рекомендують робити тест на COVID-19 щоразу перед виходом з дому

Від 6 грудня у Шотландії почали діяти суроріші карантинні правила.

У Шотландії місцевим рекомендують частіше робити COVID-тести задля безпеки.

Таку практику закликав робити заступник першого прем'єр-міністра Шотландії Джон Свін, пише The Herald.

За його словами, робити тест потрібно щоразу, як людина захоче вийти з дому на зустріч з іншими. "Ми закликаємо людей частіше робити швидкі тести з тест-смужкою - не два рази на тиждень, а значно частіше, коли плануються зустрічі з іншими. Особисто я роблю швидкий тест щодня, якщо планую виходити з дому і зустрічатися з людьми", - сказав Свіні.

Як відзначив посадовець, така практика дозволить людині відчуватиме себе захищеною та дасть розуміння, що вона не загрожуватиме здоров’ю інших.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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