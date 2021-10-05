У Шотландії в руїнах замку під час прибирання сміття виявили сотні кілограмів кокаїну

У Шотландії в руїнах замку під час прибирання сміття виявили сотні кілограмів кокаїну

Наркоторговця, причетного до приховування наркотиків, затримано.

У Ейрширі (Шотландія) один із місцевих жителів під час прибирання сміття на території історичного замку Керелав виявив кілька сотень кілограмів кокаїну.

Про це пише Daily Record.

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Зазначається, що на місці, де були виявлені наркотики, також знайшли відбитки пальців ДНК злочинця. Ним виявився 30-річний Ентоні Савін. Його затримали.

Чоловік стверджує, що допоміг заховати кокаїн іншим злочинцям. Раніше він вже відсидів тюремний термін за звинуваченням у зберіганні та торгівлі наркотиками.

За його словами, партія наркотиків була захована в руїнах замку чотири роки тому.

Нагадаємо:

Поблизу столиці Чорногорії міста Подгориці, а також у містах Бара та Зете місцева поліція та митники провели спільний рейд, під час якого було вилучено рекордну партію кокаїну — понад тонну. На пачках із кокаїном, які були заховані серед бананів, були написи "COVID".

— понад тонну. На пачках із кокаїном, які були заховані серед бананів, були написи "COVID". А в американському штаті Флорида на берег моря викинуло 30 кілограмів кокаїну. Підозрілий пакет помітив турист і повідомив про знахідку у поліцію.

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