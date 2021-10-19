У Шотландії в житловому кварталі прогримів потужний вибух: є постраждалі

У Шотландії в житловому кварталі прогримів потужний вибух: є постраждалі

За даними правоохоронців, від "серйозного вибуху" постраждали чотири будинки.

У Шотландії увечері в понеділок, 18 жовтня, внаслідок вибуху в житловому комплексі в місті Ер в Південному Ейрширі госпіталізували чотирьох людей, зокрема двох дітей.

Про це повідомляє ВВС.

За даними правоохоронців, від "серйозного вибуху" постраждали чотири будинки. Прилеглу до місця інциденту територію евакуювали, а для тих, кому потрібен притулок, створили два центри допомоги.

Причини вибуху встановлюються. На місці працюють всі служби екстреної допомоги, зокрема поліція, пожежники і швидка. "Дороги перекриті, і ми б порадили людям уникати цього району в даний час", - попередили правоохоронці.

Місцевий житель Керр Макканн розповів, що після вибуху на місці інциденту спалахнула пожежа. За його словами, один із будинків повністю зруйнований, а його уламки "розкидані вулицею".

"Цілий будинок зник, фронтальна частина іншого будинку відкрита, також є машини, у вікна яких влучили уламки", - розповів очевидець.

Раніше у грузинському місті Батумі обвалився п'ятиповерховий будинок з 12 квартирами. Кількість жертв сягнула дев'яти.

Новини світу: у Швеції через вибух у житловому будинку госпіталізовано 23 людини

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