У Шотландії відкриють першу в історії легальну кімнату для приймання наркотиків

У Шотландії влада схвалила першу офіційну кімнату для вживання незаконних наркотиків.

Про це пише BBC.

27 вересня Об'єднана рада з інтеграції міста Глазго, яка складається з посадових осіб ради та співробітників Національної служби охорони здоров'я, дала зелене світло проєкту.

Приміщення для легального споживання нелегальних наркотиків було відкрито після того, як 2016 року у шотландському місті стався спалах ВІЛ.

Рада опублікувала звіт, що пояснює причини створення кімнати, який показав, що "приблизно від 400 до 500 осіб регулярно вживають ін'єкційні наркотики в громадських місцях у центрі Глазго".

Легальна кімната для приймання наркотиків у Португалії / Фото: bbc.com

"Ін'єкції у громадських місцях збільшують ризик зараження та іншої шкоди, пов'язаної з наркотиками, а також створюють ризик для населення через викинутий ін'єкційний інструментарій та голки", - йдеться у доповіді.

Повідомляється, що об'єкт вартістю 2,3 мільйона фунтів стерлінгів буде побудований у східній частині Глазго на Гантер-стріт поряд із клінікою, де нині 23 наркоспоживачам із тривалим стажем прописують фармацевтичний героїн. У цьому районі, згідно з Національними звітами Шотландії, спостерігається "найвищий рівень смертності від зловживання наркотиками за останні п'ять років".

За даними NRS, 2022 року в Шотландії через зловживання наркотиками померла 1051 людина.

В установі перебуватиме медичний персонал, який спостерігатиме за наркоманами, які вживають власні заборонені речовини, зокрема кокаїн та героїн, у гігієнічних умовах.

Ескіз проєкту / Фото: bbc.com

Згідно зі звітом, це було продемонстровано "неспростовними міжнародними даними": безпечніші установи для вживання наркотиків можуть "поліпшити здоров'я, благополуччя та одужання людей, які користуються цими установами".

Також очікується, що приміщення для вживання наркотиків "зменшить негативний вплив, який вживання ін'єкційних наркотиків у громадських місцях чинить на місцеві спільноти та бізнес".

На онлайн-засіданні ради директорів заступник медичного директора Служби лікування алкоголізму та наркозалежності Глазго доктор Сакет Приядарші заявив, що, на його думку, проєкт "зменшить шкоду, пов'язану з наркотиками" і надасть споживачам наркотиків більше "можливостей" для лікування, догляду та відновлення".

Нагадаємо, на Тернопільщині дівчина із сайту знайомств "розвела" чоловіка на 13 000 гривень. Вона хитрістю змусила його віддати шахраям гроші.

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