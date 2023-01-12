"У Шойгу – дві сім'ї і в Лаврова теж": Фейгін розповів, які стосунки в Кремлі вважають "модними"

Росіяни вже не вірять, що їхні чиновники - не корупціонери, але все ще вірять, що їхня політична "еліта" дотримується традиційних сімейних цінностей.

Серед так званої кремлівської еліти "модно" жити на дві сім'ї. Зокрема так живуть міністр оборони РФ Сергій Шойгу та міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Про це заявив російський юрист, блогер Марк Фейгін в інтерв'ю інтернет-виданню "Гордон".

За його словами, у Росії ніхто вже не вірить, що чиновники Кремля і наближена до нього "еліта" – "не корупціонери, шахраї і не мільярдери", але водночас росіяни ще вважають, що їхні чиновники дотримуються традиційних сімейних засад.

"Чому ж тоді всі вірять, що вони дотримуються сімейних цінностей, а не вдаються до матримоніальних (стосунків – Ред.)? До того ж це – найбезневинніше. Ну, Путін – узагалі розлучена людина. Скільки, там, дружин, нелегальних дітей. Там взагалі виявляється модно жити на дві сім'ї. У всіх дві сім'ї. До того ж це вважають нормальним, конвенційним. Тобто дві сім'ї. Ну, я не знаю…У Шойгу - дві сім'ї, у Лаврова - дві сім'ї. Навіть його падчерку і другу дружину у Лондоні позбавили майна й підвели під санкції, якщо ви стежили за цією ситуацією. Там усі практично. Навіть до найдрібніших (чиновників - Ред.). І це навіть такий стиль" – сказав Фейгін.

Нагадаємо, раніше російський юрист Марк Фейгін розповідав, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров - мільярдер з великими статками і коханками.

Також раніше ми розповідали, як керівник МЗС Росії Сергій Лавров та мільярдер Олег Дерипаска спільно їздили до Японії. У поїздці бізнесмена супроводжувала ескортниця Катерина Лобанова, а міністра – його коханка Світлана Полякова.

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