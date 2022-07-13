У Шрі-Ланці на тлі масових протестів запровадили надзвичайний стан та комендантську годину

Після втечі президента Шрі-Ланки на Мальдіви прем'єр-міністр країни Раніл Вікрамасінгхе оголосив про введення надзвичайного стану по всьому острову.

НС введено на тлі протестів і втечі президента Готабая Раджапакса на Мальдіви після взяття штурмом його палацу.

Про це повідомляє Reuters.

"Прем'єр-міністр як виконувач обов'язків президента оголосив надзвичайний стан по всій країні і запровадив комендантську годину в Західній провінції", - заявив секретар прем'єр-міністра Дінук Коломбадж.

Це сталося після того, як кілька сотень людей, які вимагали його відставки, оточили офіс прем’єра Шрі-Ланки у Коломбо. Поліція застосувала сльозогінний газ, а над головами людей піднявся військовий гелікоптер, проте протест увальників це не зупинило.

Нагадаємо, 9 липня на Шрі-Ланці тисячі протестувальників взяли штурмом палац президента. Країна зіткнулася з найважчою кризою за останні 70 років після того, як її валютні резерви обрушилися, унаслідок чого уряду не вистачить доларів для оплати основних зарубіжних товарів, зокрема продуктів харчування, ліків і палива.

Згодом протестувальники підпалили будинок прем’єра, а у президентському палаці влаштували розваги.

Читайте також: