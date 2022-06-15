У штаб-квартирі НАТО розпочалася зустріч Контактної групи з оборони України "Рамштайн-3" (онлайн-трансляція)

На зустрічі "Рамштайн-3" зібралися міністри оборони більше ніж 55 країн , а також представники НАТО та ЄС.

У штаб-квартирі НАТО розпочалася зустріч Контактної групи з оборони України "Рамштайн-3".

Очільник Пентагону Остін, у вступній промові заявив, що Україна зараз перебуває "у визначному моменті на полі бою".

Після зустрічі Контактної групи, трансляцію наживо якої можна подивитися нижче, заплановано брифінг.

"Сьогодні ми тут завдяки непохитній відданості надати Україні можливості, яка негайно має захищати себе. Я вдячний усій тій допомозі, яка була вже надана в рамках цієї групи, але ми не маємо можливості зупинятися та не можемо втратити темп. Ставки занадто високі. Україна зараз у визначному моменті на полі бою. Ми бачимо те, про що попереджав нас президент Зеленський. Після невдачі із взяттям Києва та визначення нових військових цілей, Росія перенесла свій фокус на Донбас. І ми не можемо недооцінювати виклик, перед яким стоїть Україна", - сказав Остін.

Він додав, що РФ використовує далекобійну зброю для того, щоб "задавити українські позиції та продовжує нерозбірливо бомбити українську суверенну територію, безрозсудно нищачи українське цивільне населення".

Нагадаємо, 14 червня у Міноборони США заявили, що скерують до України більше реактивних систем залпового вогню.