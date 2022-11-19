У штаті Нью-Йорк надзвичайний стан: півтора метра снігу і двоє померлих під час прибирання (відео)

Через рясні снігопади в районі міста Баффало непроїзні дороги, заборонено виїзд приватного транспорту, закрито школи та вокзали, скасовано авіарейси.

Штат Нью-Йорк у Сполучених Штатах зіткнувся з сильним сніговим штормом - у деяких місцях сніговий покрив сягає понад півтора метра. Двоє людей померли від серцевих ускладнень, пов'язаних з прибиранням снігу.

Як повідомляє CNN з посиланням на метеорологів, цей снігопад може встановити історичний рекорд, хоча в районі Баффало взимку часто випадає сильний сніг.

За даними Метеорологічної служби Баффало, у районах на північний схід від озера Онтаріо випав сніг зі швидкістю до двох дюймів (5 сантиметрів) на годину. Сильний сніг також обрушився на місцевість між Вотертауном і Гаррісвіллом.

Рясні снігопади спричинені так званим ефектом озера, який виникає внаслідок нагрівання води озера та арктичного повітря. Їх поєднання збільшує вміст у повітрі водяної пари, яка швидко замерзає в холодному повітрі і тим самим сприяє снігопаду на підвітряному березі озера.

Ще у п'ятницю влада зафіксувала велику кількість дзвінків з проханням врятувати застряглі машини. Заступник шерифа округу Ері Вільям Дж. Кулі підкреслив на прес-конференції, що жителі повинні дотримуватися заборони на поїздки. Керівник округу Марк Полонкарц попередив роботодавців про необхідність надати вихідний для працівників у зоні розгулу стихії.

Extreme close-range thundersnow in Buffalo, NY ❄️⚡️



Historic snowstorm is now underway.



Credit : @Dave_WXpic.twitter.com/JtKpu5klfA — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) November 18, 2022

У місті Баффало закрили школи та вокзали, а також скасували кілька рейсів з міжнародного аеропорту. Через сильний снігопад, який супроводжується громом і блискавками, в окрузі Ері заборонено керувати транспортними засобами.

Губернатор Нью-Йорка Кеті Хочул оголосила надзвичайний стан у деяких частинах штату.

Estadio de futbol americano de los Buffalo Bills bajo la nieve. #Buffalo #TormentaDeNieve pic.twitter.com/UwnDHm02TI — Kike Hernández (@IKE00908) November 19, 2022

Найбільший покрив снігу було зафіксовано у селі Бласделл, приблизно за 7 миль (12 км) від Баффало. Станом на 20:30 за місцевим часом у п’ятницю було зафіксовано 165 сантиметрів снігу. Місць у цьому районі, де випало понад метр снігу, було дуже багато.

Нагадаємо, Українські Карпати засипало снігом. На вершині Піп Іван Чорногірський тримається морозна погода.

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