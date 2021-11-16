У штаті Вашингтон лютують повені: люди масово евакуюються з власних будинків

У штаті Вашингтон лютують повені: люди масово евакуюються з власних будинків

Губернатор Вашингтона вже оголосив надзвичайний стан.

В американському штаті Вашингтон внаслідок сильних дощів почалися повені. Через негоду сотням людей довелося покинути свої будинки, заблокована міжштатна автомагістраль та відключено електропостачання. У штаті оголосили надзвичайний стан, служби намагаються ліквідувати наслідки стихії.

Про це повідомляє CNN.

Як повідомляється, губернатор Вашингтона Джей Інслі оголосив надзвичайний стан через негоду, яку спричинили безперервні дощі протягом гіколькох днів.

Співробітники служби з надзвичайних ситуацій проводять пошуково-рятувальні операції, оскільки понад 500 людей були вимушені евакуюватись зі своїх будинків. За даними Департаменту транспорту штату Вашингтон, через надмірну вологість у регіоні сталися зсуви, внаслідок чого річки можуть вийти з берегів.

Влада рекомендує людям евакуюватися через ймовірність загострення умов повномасштабних повеней.

«Очікується, що прогнозований дощ зі снігом на гірських висотах призведе до загострення умов повені», – йдеться у заяві губернатора.

CNN повідомляє, що за останні 48 годин у штаті випало 10 сантиметрів опадів. Передбачається, що найближчим часом цей рівень може подвоїтись.

Влада попереджає, що електропостачання відновити через негоду не вдається. Мери округів дякують лікарям "швидких", волонтерам та диспетчерам, які допомагають ліквідувати наслідки стихії.

Нагадаємо, у Китаї протягом кількох днів тривав сильний снігопад, а температура опустилася до -14 градусів. На дорогах сформувалися замети висотою близько метра, внаслідок чого були заблоковані дороги, залізничні маршрути та відмінені авіарейси.

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