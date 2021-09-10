У Швеції батьки хотіли назвати дитину Володимиром Путіним: влада не дозволила

У Швеції батьки хотіли назвати дитину Володимиром Путіним: влада не дозволила

Чому батьки обрали саме таке ім'я малюкові - невідомо.

Подружжя із Швеції хотіло назвати свою дитину Володимиром Путіним, але отримало відмову від шведської влади.

Назвати таким іменем свого малюка батькам з міста Лахольм, що на півдні країни, не дозволило податкове агентство Skatteverket. Саме туди, за законом, батьки повинні повідомити імена своїх новонароджених, повідомляє The Local.

Згідно зі законами Швеції, імена не повинні "бути образливими або становити небезпеку для носія, так само не допускаються й імена, явно схожі на прізвища".

Чому батьки обрали саме таке ім'я дитині - вони не пояснили.

Нагадаємо, у Мін'юсті назвали найнезвичніші імена, які давали дітям у 2021 році. Серед них: Куонг Кионг, Імпєрія, Царь, Ксенофонт та інші.

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