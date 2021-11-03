У Швеції чоловік упав із сьомого поверху на концертний зал і вбив людину

У Швеції чоловік упав із сьомого поверху на концертний зал і вбив людину

Також правоохоронці повідомили про жінку, яка зазнала травм.

Чоловік упав із сьомого поверху на двох людей у концертному залі у шведському місті Упсала.

Про це заявила шведська поліція, пише Aftonbladet.

Очевидці повідомили, що чоловік упав на двох людей, які перебували у фоє.

"Людина, яка впала з великої висоти, чоловік близько 80 років, померла на місці. Інша людина, чоловік близько 60 років, яка перебувала у фоє, пізніше також померла", — заявила поліція.

У місті мав пройти триб'ют-концерт, присвячений легендарним музикантам гурту ABBA, але його скасували у зв'язку з інцидентом.

Також правоохоронці повідомили про жінку, яка зазнала травм. Концертна зала закрита для розслідування того, що сталося.

Наразі поліція розглядає подію як нещасний випадок.

Нагадаємо, що у Запоріжжі п'яний чоловік вистрибнув з вікна багатоповерхового будинку і впав на маленьку дитину.

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