У Швеції назвали ім’я чоловіка, який влаштував стрілянину у школі: що про нього відомо

Внаслідок стрілянини загинуло 11 людей.
4 лютого у Швеції в освітньому центрі Campus Risbergska у місті Еребру сталася кривава трагедія. Поліція встановила особу нападника — ним виявився 35-річний Рікард Андерссон.
Про це пише CNN.
Після стрілянини підозрюваний вчинив самогубство, залишивши біля тіла три гвинтівки. У поліції також зазначили, що Андерссон раніше був учнем цього освітнього закладу.
За даними податкового агентства Швеції, від 2015 року Андерссон не мав офіційного доходу.
У момент трагедії в освітньому центрі перебували також українки, але інформації про постраждалих з-поміж них наразі немає.
У поліції зазначили, що вони вже говорили з родичами ймовірного вбивці. Там додали, що стрілок не мав зв’язків із жодними бандами та, ймовірно, не керувався ідеологічними мотивами.
Представниця поліції також додала, що у стрілка була ліцензія на чотири пістолети і їх зараз конфіскували.
Раніше Рікард Андерссон залишався безкарним і не потрапляв у поле зору поліції. За останні роки його оподатковуваний дохід становив нуль крон, і, з огляду на все, він жив спокійним життям. Оточення описує його як соціально ізольовану людину, повідомляє SVT.
"Він був трохи дивним", – розповів родич чоловіка.
Колишні однокласники описують його як товариську та щасливу людину у початкові та середні шкільні роки. Але коли він пішов до старшої школи, він змінився і став більш замкнутим.
"Він почав замикатися в собі, і з ним стало важко спілкуватися", — каже колишній однокласник.
Нагадаємо, трагедія у школі в Еребру стала найстрашнішою масовою стріляниною в історії Швеції.
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