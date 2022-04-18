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У Швеції почалися масові заворушення через спалення Корану: троє поранених

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У Швеції почалися масові заворушення через спалення Корану: троє поранених

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Поліцейські застосували зброю, оскільки їх почали закидувати камінням.

У неділю, 17 квітня, у шведському місті Норрчепінг троє людей потребували медичної допомоги після того, як їх поранили кулі поліцейських під час сутичок з правоохоронцями. Масові заворушення почалися у кількох містах Швеції через спалення Корану та демонстрації, які організували ультраправі екстремісти у Великодні вихідні.

Про це повідомляє Reuters.

Все почалося з того, що в четвер, 14 квітня, лідер датської ультраправої політичної партії Hard Line Расмус Палудан на площі в Рослетті в місті Йончепінгу здійснив прилюдне спалення Корану — священної книги ісламу. Після цього він отримав дозвіл на серію демонстрацій по всій Швеції під час Великодніх вихідних.

У деяких містах відбулися акції протесту проти запланованих демонстрацій правих екстремістів. Мітингувальники атакували поліцію, яка вийшла на охорону правопорядку, закидавши правоохоронців камінням. Під час зіткнень кількох поліцейських було поранено, а декілька автомобілів - спалено. 

Групу поліцейських у місті Норрчепінгу почали закидувати камінням з двох сторін, після чого вони застосували зброю.

Троє людей отримали вогнепальні поранення та були госпіталізовані. Жодне з поранень не становило загрози їхньому життю.

Водночас усі троє поранених були заарештовані за підозрою у злочині — нападі на поліцейських. 

Прем'єр-міністр Магдалена Андерссон засудила прояви насильства під час демонстрацій.

Нагадаємо, 12 квітня в метро Нью Йорка сталася стрілянина, внаслідок якої були загиблі та поранені.

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