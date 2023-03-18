У Швеції почастішали випадки друку деталей для зброї на 3D принтерах в домашніх умовах

У Швеції зростає занепокоєння з приводу друку на 3D принтерах деталей для зброї.

Правоохоронці Швеції все частіше виявляють зброю, частину деталей якої надрукували в домашніх умовах на 3D принтерах.

Про це повідомляє шведське агентство TT з посиланням на поліцію.

Зазначається, що за перші місяці 2023 року шведська поліція вилучила по території країни більше вогнепальної зброї з надрукованими компонентами, аніж за весь 2022 рік.

Поки що якість часто значно гірша, ніж у професійно виготолвеної зброї. Але в міру того, як принтери стають дешевшими, пластик міцніший, а дизайн ускладнюється, 3D-зброя стає все більш привабливим варіантом для злочинців.

"Зазвичай зброя складається з пластикових елементів, надрукованих на 3D принтері, і декількох центральних металевих компонентів, з цього збирають повністю функціональну вогнепальну зброю", - прокоментувала представниця Національного центру з питань вогнепальної зброї у шведській поліції Ізабель Торен.

Національний центр з оцінки терористичних загроз в одній з останніх доповідей відзначав підвищення інтересу до такої зброї в екстремістських групах, та що зростає ризик, що її можуть використати для терактів.

Нагадаємо, державні органи та приватні компанії в Чехії заборонили своїм працівникам використовувати китайську соцмережу TikTok.

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