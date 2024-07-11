У Швеції пояснили, чому зупинили передавання винищувачів Gripen Україні

Очільник МЗС Швеції сказав, що впроваджувати дві системи винищувачів – Gripen та F-16 – одночасно було б занадто складно.
Швеція зупинила передавання Україні винищувачів Gripen, адже Київ дійшов висновку, що мати одночасно дві системи – і F-16, і Gripen – "надто багато".
Про це міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрьом розповів виданню "Голос Америки".
Міністр зауважив, що Україні була надана можливість отримати винищувачі F-16, яких, більше в сім’ї НАТО. І більше країн мають F-16, ніж Gripen. Тож Біллстрьом так пояснив, чому Швеція зупинила передавання своїх винищувачів:
"Це не має нічого спільного з рішенням шведського уряду. Таке рішення було ухвалене через те, що Україна дійшла висновку, що мати одночасно дві системи винищувачів – і F-16, і Gripen – надто багато".
Шведський міністр зазначив, що йдеться про цілі складні системи, тобто це не лише отримати літаки і підготувати пілотів. Впроваджувати дві системи одночасно було б занадто складно.
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"Але це не означає, що Швеція не відкрита для продовження із винищувачами Gripens, якщо і коли програма F- 16 буде завершена. Знову ж таки, це справа України, а не уряду Швеції", – сказав Біллстрьом.
Тож, додав він, Швеція вирішила надати Україні інші можливості, і вона отримала системи спостереження ASC 890. Військові зможуть використовувати ці системи у координації із F-16. Це дозволить краще проводити повітряні бої, спостереження і керування повітряними боями.
Нагадаємо, в червні начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов повідомив, що в Україні уже існує належна інфраструктура, яка дозволяє прийняти на озброєння винищувачі Gripen. Однак, наразі пріоритетними залишаються винищувачі F-16.
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