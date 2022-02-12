У Швеції спеціально натреновані ворони прибиратимуть недопалки та сміття за людьми

У Швеції спеціально натреновані ворони прибиратимуть недопалки та сміття за людьми

Проєкт вже готовий до випробувань.

У Швеції одна з компаній запровадила стартап з навчання ворон збирати недопалки та сміття. Незабаром її працівники планують перейти до випробувань у місті Седертельє.

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Про це повідомляють news18.com.

У компанії повідомляють, що ворон можна навчити підбирати сміття і складати його в ємність машини, яка потім видає їм корм.

За словами голови Corvid Cleaning Крістіана Гюнтера-Ханссена, компанія вирішила використати ворон, оскільки вони розумні птахи.

"Їх легше вчити, і ймовірність вища за те, що вони потім навчатимуться один у одного. Водночас знижується ризик того, що вони помилково з'їдять якесь сміття", — сказав він.

Засновники проєкту готові провести випробуванні і шукають місце в Сьодертельє, де працюватиме автомат з кормом, а також інвесторів.

У компанії вважають, що така схема може суттєво зекономити витрати муніципалітетам, пов'язані зі збором сміття.

Нагадаємо, що Нью Йорку з'явився будинок з переробленного сміття. Будівля збудована зі спеціальної цегли, яка містить 60% відходів, зокрема керамічні унітази, черепицю та сталь.