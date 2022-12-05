У Швеції вбили чеченського блогера, який критикував Кадирова – ЗМІ

У Швеції невідомі вбили відомого критика чеченської влади, блогера Тумсо Абдурахманова.

Інформацію про це "підтвердили його соратники", пише у Telegram-каналі Радіо Свобода.

Крім того, правозахисники поінформували про те, що зник і його рідний брат Мухаммад Абдурахманов.

За даними агентства, увечері 2 грудня з'явилася інформація, що Абдурахманов уже понад добу не виходить на зв'язок. За день до цього, 1 грудня, у соцмережах почали з'являтися повідомлення про його нібито вбивство.

Останній запис блогера в його Telegram-каналі опубліковано 30 листопада.

Офіційної інформації щодо цього немає. Правоохоронці Швеції поки не коментують ймовірне вбивство критика Кадирова.

Тумсо Абдурахманов відомий своєю критикою чеченської влади. 2015 року він залишив Росію після того, як у нього виник конфлікт з родичами глави Чечні Рамзана Кадирова. У Чечні Абдурахманова звинувачують у зв'язках з "Ісламською державою".

У 2020 і 2021 роках на життя Абдурахманова і його брата Мухаммеда вже був здійснений замах. У грудні 2021 року Тумсо Абдурахманов повідомив, що в Чечні викрали дев'ятьох його родичів.

6 жовтня 2021 року Тумсо Абдурахманов офіційно отримав політичний притулок у Швеції. На своєму YouTube-каналі він розповідає про порушення прав людини у Чечні та бере інтерв'ю в опозиційних активістів.

Нагадаємо, Служба безпеки України оголосила в розшук голову Чечні Рамзана Кадирова.

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