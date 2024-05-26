У Швеції визначилися, чи має Україна право завдавати ударів по об’єктам на території РФ — ЗМІ

Від початку постачання західної зброї до України триває заборона на її використання для ударів по території РФ.

У Швеції дійшли згоди щодо права України використовувати зброю цієї країни для ураження об’єктів на території Росії.

Про це повідомляє Hallandsposten із повиланням на коментар міністра оборони країни Пол Йонсен.

Міністр оборони Швеції зазначив, що Україна піддається неспровокованій і незаконній агресивній війні з боку Росії.

"Згідно з міжнародним правом, Україна має право захищатися військовими діями, спрямованими на територію противника, якщо вони відповідають законам війни. Швеція підтримує міжнародне право та право України на захист", - зазначається у повідомленні.

За даними західних ЗМІ, не всі лідери країн досі підтримують заборону завдавати ударів по об’єктам на території РФ. В адміністрації президента США Джо Байдена тривають дебати щодо її послаблення.

Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни-партнери України мають скасувати заборону на застосування їхньої зброї для ударів по об'єктах на території РФ.

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