У Швеції засудили російського шпигуна: продавав секрети автокомпаній

47-річного жителя Гетеборга засуджено до 3 років позбавлення волі.

У шведському місті Гетеборзі окружний суд виніс вирок у справі 47-річного місцевого жителя, якого звинуватили у шпигунстві на користь Росії.

Про це повідомляє телекомпанія SVT.

За даними слідства, обвинувачений працював консультантом в автомобільних компаніях Volvo Cars і Scania і передавав внутрішню інформацію неназваному російському розвіднику. За шпигунську діяльність він отримав понад 3 тисячі доларів.

Також читайте Жив в Україні та їздив на Донбас: СБУ затримала російського шпигуна під час передавання інформації

Затримання 47-річного чоловіка відбулося ще на початку 2019 року, коли він зустрівся з агентом російської спецслужби в ресторані у Стокгольмі.

У виданні зазначили, що це перший вирок за шпигунство у Швеції за останні 18 років.

Нагадаємо, британцю Девіду Сміту, якого підозрюють у шпигунстві і продажу секретної інформації Кремлю, загрожує до 10 років в'язниці. Зараз він перебуває під вартою.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання