У Швеції заявили про підвищений рівень терористичної загрози після спалення Корану

Ситуація з безпекою у Швеції погіршилася після нещодавніх спалень Корану в країні та протестів у мусульманському світі, які негативно вплинули на імідж скандинавської держави, заявила 26 липня шведська Служба безпеки.

Про це пише Associated Press.

Імідж Швеції змінився “з толерантної країни на країну, ворожу до ісламу і мусульман, де напади на мусульман санкціоновані державою і де мусульманські діти можуть бути викрадені соціальними службами”, — йдеться в заяві відомства, яке відоме під шведською абревіатурою SAPO.

Нинішня репутація країни ризикує посилити загрози на адресу Швеції “з боку осіб, які перебувають у жорстокому ісламістському середовищі”, заявили в агентстві, додавши, що ризик тероризму в Швеції залишається на високому рівні — на рівні трьох балів за п'ятибальною шкалою.

Прихильники релігійної групи “Джаміат Улема-і-Іслам-Ф” скандують гасла під час мітингу проти спалення священної книги ісламу Коран у Швеції в Карачі, Пакистан, 23 липня 2023 року / AP

“Це серйозна ситуація, в якій ми опинилися. Це підвищена загроза, в рамках якої може статися напад”, — заявила Сусанна Трехорнінг, заступниця керівника антитерористичного відділу, в інтерв'ю шведській громадській телерадіокомпанії SVT.

Серія публічних осквернень Корану купкою антиісламських активістів у Швеції — а нещодавно і в сусідній Данії — викликала гнівні демонстрації в мусульманських країнах.

У Швеції немає закону, який би прямо забороняв спалення чи осквернення Корану або інших релігійних текстів. Як і в багатьох західних країнах, тут немає законів про богохульство; від них Швеція відмовилася в 1970-х роках.

Прихильники релігійної групи “Джаміат Улема-і-Іслам-Ф” скандують гасла під час мітингу проти спалення священної книги ісламу Коран у Швеції в Кветті, Пакистан, 23 липня 2023 року / AP

У той же час, право на проведення публічних демонстрацій цінується і захищається Конституцією Швеції. Поліція, як правило, надає дозвіл, виходячи з того, чи вважає вона, що публічне зібрання може бути проведене без серйозних порушень або ризиків для громадської безпеки.

Міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін заявив 26 липня, що осквернення Корану зробило Швецію мішенню зловмисних кампаній впливу “з боку держав і подібних до держави суб'єктів з метою завдати шкоди шведським інтересам і, в кінцевому рахунку, шведським громадянам”.

Іракці піднімають копії Корану, священної книги мусульман, під час акції протесту в Багдаді, Ірак, 22 липня 2023 року / AP

Болін спростував твердження про те, що шведський уряд дає дозвіл на спалення священного тексту ісламу або інших релігійних книг, що “фактично не відповідає дійсності”.

“Ніяких державних дозволів на спалення не видається. Держава гарантує право на свободу вираження поглядів, але не санкціонує політичні послання. У Швеції немає традиції спалювати Святе Письмо. Навіть навпаки. Швеція — світська країна, де релігійна свобода є наріжним каменем і де існує повага до різних вірувань”, — сказав він журналістам на прес-конференції.

Іракці піднімають копії Корану, священної книги мусульман, під час акції протесту в Багдаді, Ірак, 22 липня 2023 року / AP

Глава зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Жозеп Боррель у своїй заяві 26 липня засудив осквернення святих книг у Швеції і Данії, заявивши, що дії “окремих провокаторів приносять користь лише тим, хто хоче розділити нас і наші суспільства”.

“Повага до різноманітності є основною цінністю Європейського Союзу. Це включає в себе повагу до інших релігійних спільнот. Осквернення Корану або будь-якої іншої книги, яка вважається священною, є образливою явною провокацією. Проявам расизму, ксенофобії та пов'язаної з ними нетерпимості немає місця в Європейському Союзі”, — сказав головний дипломат ЄС.

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