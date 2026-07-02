У Швеції "криваві" дрони атакували посольство Росії: що відомо про інцидент

Дрони у Швеції атакували посольство РФ

Реклама

У Стокгольмі, що у Швеції, в ніч проти четверга, 2 липня, будівля дипломатичного представництва РФ зазнала чергової атаки з використанням безпілотників. Інцидент стався сьогодні близько другої години ночі, саме в момент, коли Росія атакувала Україну.

Про це повідомили у посольстві РФ у Швеції.

Російське посольство у Швеції атакують дронами у червоній фарбі

За даними росіян, у нальоті були задіяні два квадрокоптери. Перший дрон скинув на територію відомства контейнер із червоною фарбою. Росіяни стверджують, що перший квадрокоптер скинув контейнер з фарбою на територію посольства, а другий, до якого була прикріплена імпровізована «вибухівка», впав біля будівлі посольства.

Реклама

Другий безпілотник із муляжем саморобного вибухового пристрою впав на територію представництва неподалік від самої будівлі. Росіяни висловили думку, що так намагаються залякати представників дипломатичної місії.

Росіяни також повідомили, що випадки нальотів дронів на їхнє посольство стали постійними, та додали, що подібних інцидентів у Стокгольмі за два роки було вже кілька десятків.

Російські дипломати скаржаться, що шведська поліція лише фіксує випадки, але не розслідує їх.

Росія закриває кордони з ЄС

Нагадаємо, що з 1 липня 2026 року уряд Росії тимчасово призупинив рух транспортних засобів та вантажів через низку залізничних пунктів пропуску на кордоні з Фінляндією, Естонією та Латвією.

Реклама

Відповідне розпорядження підписав російський прем’єр-міністр Михайло Мішустін, проте точні терміни дії цих обмежень у документі не зазначаються.

Зокрема, на фінському напрямку під закриття потрапили пункти Виборг, Вяртсиля, Люття, Свєтогорськ та Санкт-Петербург-Фінляндський. На кордоні з Естонією рух призупинено через пункт пропуску Печори-Псковські, а на ділянці з Латвією обмеження торкнулися пункту Питалово.

Новини партнерів