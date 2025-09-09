У Швеції міністерка знепритомніла на очах у журналістів: що відомо про стан Елізабет Ланн

Міністерка охорони здоров’я Швеції Елізабет Ланн / Фото: сайт шведської партії «Християнські демократи»

У Швеції нова міністерка охорони здоров’я Елізабет Ланн знепритомніла під час пресконференції у Стокгольмі, де її мали представити на новій посаді. Політикиня раптово впала на очах у прем’єр-міністра та інших колег.

Про це пише шведське видання Aftonbladet.

Несподіване падіння на сцені

Уряд Швеції зібрався на пресконференцію, щоб представити нову міністерку охорони здоров’я Елізабет Ланн. На заході були присутні прем’єр-міністр Ульф Крістерссон, міністерка енергетики та підприємництва Ебба Буш, а також міністр соціальних справ Якоб Форсмед. Ланн саме виступала з промовою про свої майбутні завдання, коли раптом похитнулася і впала на підлогу.

Міністерка залишилася лежати на підлозі, а її колеги, які стояли поруч, одразу кинулися їй на допомогу. Пряма трансляція пресконференції була негайно перервана, а камери відвернулися від сцени, показуючи тестове зображення.

Причини інциденту

Через кілька хвилин після інциденту Елізабет Ланн отямилася. Вона пояснила, що причиною знепритомнення стало падіння рівня цукру в крові. Журналісти, які були присутні в залі, мали шокований вигляд.

За інформацією репортера видання Aftonbladet, Ланн вивели під руки з зали одразу після того, як вона опритомніла. Згодом усі четверо міністрів повернулися до журналістів.

Після того, як вони прокоментували інцидент, пресконференцію було закрито, а представників ЗМІ відвели до іншої кімнати.

«Це був не зовсім звичайний вівторок, і ось що може статися, якщо у вас низький рівень цукру в крові», — прокоментувала політикиня свій стан.

