У Швеції можна отримати безкоштовно власний острів: що для цього потрібно

Острів / © Pixabay

Реклама

Любителі пригод можуть стати тимчасовими власниками шведського острова: п’ять учасників зі всього світу отримають можливість проживати на п’яти різних островах протягом року.

Про це пише Радіо Люкс.

Шведська туристична організація Visit Sweden розпочала міжнародний конкурс, метою якого продемонструвати унікальний природний ландшафт Швеції, яка є світовим лідером за кількістю островів.

Реклама

Швеція налічує понад 267 тисяч островів, що більше, ніж у будь-якій іншій країні світу. Переможці отримають доступ до таких островів:

Medbådan — сформований під час льодовикового періоду, розташований приблизно за 35 км на південний захід від міста Umeå.

Flisan — невеликий острівець зі світлою скелястою поверхнею неподалік Aholma Nord.

Storberget — гранітний острів, відомий під прізвиськом «Велика гора».

Реклама

Tjuvholmen — вкритий соснами, знаходиться приблизно за 25 км на північ від Lidköping.

Marsten — оптимальний варіант для тих, хто захоплюється риболовлею.

Щоб подати заявку на конкурс, необхідно відповідати кільком вимогам: бути старшим 18 років, записати відео тривалістю до однієї хвилини у вертикальному форматі, де учасник пояснює, чому саме він заслуговує на власний шведський острів, і завантажити його через форму на сайті Visit Sweden до 23:59 за центральноєвропейським літнім часом 17 квітня.

Для підвищення шансів організатори радять учасникам опублікувати відео у соціальних мережах з позначкою @visitsweden та хештегом #YourSwedishIsland. Переможців конкурсу оголосять у червні.

Реклама

Приз включає не лише річне перебування на острові, а й переліт до Швеції та назад, що робить участь у конкурсі максимально комфортною та зручною для переможців.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що невеликий грецький острів Антикітера в Егейському морі пропонує фінансову мотивацію для нових жителів. Через різке скорочення населення — зараз на острові постійно живуть лише 24 людини — влада прагне залучити нові сім’ї та буде їм платити.

Окрім того, на грецькому острові Сірос оголосили набір волонтерів, які готові доглядати за безпритульними котами. За роботу надають безкоштовне житло, сніданки та комунальні послуги, а обов’язки включають годування, догляд та допомогу тваринам.