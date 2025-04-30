У Швеції невідомий влаштував стрілянину: є загиблі

Поліція Швеції / © Associated Press

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У Швеції в місті Уппсала 29 квітня невідомий влаштував стрілянину, в якій загинули троє людей. Стрілець міг втекти з місця подій на електроскутері.

Про це повідомляє Reuters.

Поліція розслідує стрілянину як вбивство. Наразі правоохоронні не мають інформації про те, що це був терористичний акт або злочин на ґрунті ненависті.

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«Ми маємо інформацію, що одна особа залишила місце події на електроскутері. Наразі невідомо, чи ця особа є злочинцем, свідком або має якийсь стосунок до інциденту», — повідомив представник поліції.

Особи загиблих ще не встановлені. Правоохоронці відмовилася спекулювати щодо мотивів убивств.

Міністр юстиції Швеції Гуннар Строммер заявив, що його відомство перебуває в тісному контакті з поліцією та уважно стежить за розвитком подій у справі.

«У центрі Уппсали стався жорстокий акт насильства… Це сталося в той самий час, коли в усьому місті розпочалася Вальпургієва ніч. Те, що сталося, є надзвичайно серйозним», — заявив Строммер.

Зазначається, що у Швеції електроскутери вже кілька разів використовувалися для втечі після стрілянини між бандами. В Уппсалі за останні 10 років було багато випадків стрілянини, пов’язаної з бандами.

Нагадаємо, 4 лютого у Швеції чоловік влаштував стрілянину в освітньому центрі Campus Risbergska у місті Еребру. Тоді загинули 10 людей. Стрільцем виявився 35-річний Рікард Андерссон.