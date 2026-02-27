У Швеції розкрили, чий дрон збили біля французького авіаносця

Пол Йонсон / © Associated Press

Міністерство оборони Швеції встановило походження безпілотника, який раніше був нейтралізований поблизу французького авіаносця Charles de Gaulle у порту Мальме. Технічна експертиза підтвердила, що апарат запустили з російського розвідувального корабля.

Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Деталі інциденту

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон повідомив, що запуск несанкціонованого дрона було здійснено з російського судна радіорозвідки «Жигульовськ». Глава відомства назвав подію прямим порушенням правил доступу до шведських територіальних вод та повітряного простору країни.

«Це, звичайно, серйозно та безвідповідально. Шведські збройні сили відреагували рішуче та професійно, вживаючи контрзаходів, які порушили роботу безпілотника», — заявив Пол Йонсон.

У посольстві РФ у Швеції відкинули звинувачення. Російський посол Сергій Бєляєв заявив, що висновки шведської сторони нібито не мають доказової бази. Крім того, у дипломатичному представництві стверджують, що офіційних звернень щодо цього інциденту від Стокгольма не отримували.

Що відомо про безпілотник над авіаносцем

Російський безпілотник підлетів до флагмана французьких Військово-морських сил, авіаносця «Шарль де Голль». Він пришвартований у шведському порту Мальме, де готується до навчань. Дрон злетів із сусіднього російського корабля та наблизився до авіаносця.

Раніше ми писали, у кінці 2025 року аеропорт Мюнхена довелося тричі закривати через невідомі дрони, що з’являлися біля летовища ближче до ночі.

Окрім цього, у п’ятницю, 27 лютого, мешканці повіту Тулча в Румунії отримали повідомлення про повітряну тривогу через російський безпілотник, який рухався у повітряному просторі України в напрямку румунського кордону.