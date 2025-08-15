У Швеції поблизу мечеті сталася стрілянина: є поранені

Поліція Швеції / © Associated Press

У Швеції в місті Еребру двоє людей отримали поранення в п’ятницю, 15 серпня, під час стрілянини поблизу мечеті.

Про це йдеться у заяві поліції, пише видання Deccan Herald.

У поліції додали, що справа розслідується як замах на вбивство.

Обидві жертви були доправлені до лікарні, повідомив представник поліції.

Державна телерадіокомпанія SVT повідомила, посилаючись на неназваного очевидця, що одна людина була застрелена незабаром після виходу з мечеті після п’ятничної молитви.

Нагадаємо, у лютому 10 студентів і викладачів загинули в результаті стрілянини в Оребро, приблизно за 200 км (125 миль) на захід від Стокгольма, в результаті чого це стало найсмертоноснішим нападом із застосуванням зброї у Швеції.