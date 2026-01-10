- Дата публікації
У Швеції затримали чоловіка за підозрою у шпигунстві на користь Росії
Шведські правоохоронці взяли під варту чоловіка, якого підозрюють у роботі на російську розвідку. За даними слідства, раніше він співпрацював зі Збройними силами країни.
У Швеції правоохоронні органи затримали чоловіка, підозрюваного у шпигунстві на користь Росії. Раніше він працював зі Збройними силами Швеції.
Про це повідомляє SVT.
Наразі чоловік перебуває під вартою за підозрою у шпигунській діяльності на користь Росії.
«Наразі розслідування вказує на те, що підозрюваний перебував у руках російської розвідки», — заявив старший прокурор Матс Льюнгквіст.
Чоловіка затримали у середу за підозрою у шпигунстві.
За інформацією слідства, йому близько 35 років. У період з 2018 по 2022 рік він працював консультантом у Збройних силах Швеції через IT-консалтингову компанію.
Раніше повідомлялося, що офіцера безпеки з Брюсселя звинувачують у шпигунстві на користь Китаю та, ймовірно, Росії.
Ми раніше інформували, що в Австрії викрили російського шпигуна у великій енергетичній компанії.