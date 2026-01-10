У Швеції затримали чоловіка за підозрою у шпигунстві на користь Росії

Російські шпигуни

У Швеції правоохоронні органи затримали чоловіка, підозрюваного у шпигунстві на користь Росії. Раніше він працював зі Збройними силами Швеції.

Про це повідомляє SVT.

Наразі чоловік перебуває під вартою за підозрою у шпигунській діяльності на користь Росії.

«Наразі розслідування вказує на те, що підозрюваний перебував у руках російської розвідки», — заявив старший прокурор Матс Льюнгквіст.

Чоловіка затримали у середу за підозрою у шпигунстві.

За інформацією слідства, йому близько 35 років. У період з 2018 по 2022 рік він працював консультантом у Збройних силах Швеції через IT-консалтингову компанію.

Раніше повідомлялося, що офіцера безпеки з Брюсселя звинувачують у шпигунстві на користь Китаю та, ймовірно, Росії.

Ми раніше інформували, що в Австрії викрили російського шпигуна у великій енергетичній компанії.