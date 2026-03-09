ТСН у соціальних мережах

Світ
158
1 хв

У Швеції затримали росіянина-капітана судна "тіньового флоту" Caffa

Цей суховантаж причетний до незаконного вивезення зерна з окупованого Криму. Капітана можуть взяти під арешт.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Затримання судна Caffa у Швеції

Затримання судна Caffa у Швеції / © Carl-Oskar Bohlin

У Швеції затримала росіянина-капітана суховантажу Caffa за підозрою у використанні фальшивих сертифікатів, порушенні морського законодавства та закону про безпеку суден. Суховантаж, який раніше ходив під прапором РФ, фігурує в українських санкційних списках.

Про це повідомила прокуратура Швеції.

У Швеції громадянина Росії підозрюють у використанні підроблених морських сертифікатів, порушенні морського законодавства та правил безпеки судноплавства.

«Він пред’явив і послався на кілька підозрілих підроблених морських сертифікатів, коли берегова охорона проводила обшук на судні. Наразі ми допитуємо підозрюваного та інших причетних осіб. Ми також вивчаємо відповідні документи», — розповів старший прокурор Адрієн Комб’є-Гоґґ.

10 березня він має ухвалити рішення про взяття росіянина під варту або його звільнення.

Нагадаємо, Caffa прямувало з порту Касабланки (Марокко) до Санкт-Петербурга і мало прибути туди 10 березня. Однак 6 березня шведська берегова охорона та поліція затримали судно біля Треллеборга.

Судно перебуває під санкціями України та підозрюється у приналежності до «тіньового флоту» РФ (Caffa могло бути причетним до перевезення зерна з окупованого Криму до Сирії). Підставою для спецоперації стали використання фальшивого прапора, відсутність страховки та невідповідність нормам безпеки. Наразі триває розслідування, екіпаж співпрацює з правоохоронцями.

Зауважимо, за інформацією The Insider, щонайменше від 2017 року до червня 2025 року Caffa плавало під російським прапором.

