У Швеції зробили гучну заяву про "режим війни"

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон / © Associated Press

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон закликав європейські держави перейти «в режим війни», щоб захищати та підтримувати мир.

Про це він заявив в інтерв’ю німецькому виданню RND.

За словами Йонсона, країни Європи повинні бути готовими до можливих воєнних загроз і змінити своє мислення, аби забезпечити стабільність на континенті.

«Нам потрібне глибоке усвідомлення по всій Європі того, що нами рухає спільне прагнення жити у світі. Щоб зберегти цей світ, ми маємо бути готовими до можливої війни — як морально, так і у військовому відношенні», — наголосив міністр.

Він додав, що «ми маємо перейти в режим війни, щоб рішуче стримувати, захищати та підтримувати мир».

Йонсон також підкреслив, що більшість громадян Швеції підтримують Україну та виступають за посилення її обороноздатності.

«Близько 90% населення хочуть зберегти або розширити підтримку України, а більшість виступає за збільшення оборонних видатків. Мир — це не дар, це те, що ми маємо захищати щодня», — зазначив він.

До слова, німецький політолог Карло Масала прогнозує, що Росія неминуче вторгнеться до Європи, розпочавши з Естонії після сприятливого для Москви завершення війни в Україні. У своїй книзі Масала описав сценарій: вторгнення до прикордонного міста Нарва (з великою часткою росіян) відбудеться 27 березня 2028 року під приводом «утисків». Ключовим фактором, що заохотить Кремль, стане ймовірне небажання президента США Дональда Трампа захищати союзників по НАТО.