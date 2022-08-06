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У Швейцарії на льодовику виявили уламки літака, що розбився 54 роки тому

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У Швейцарії на льодовику виявили уламки літака, що розбився 54 роки тому

Льодовик в Андах / Фото: worldatlas.com

Уламки літака виявили учасники експедиції в районі авіакатастрофи.

У Швейцарії виявили залишки уламків літака на Алецькому льодовику, на південному заході кантону Уолліс.  

Про це пише видання Le Figaro.

"За даними розслідування, частини уламків належать літаку Piper Cherokee, реєстраційний номер HB-OYL, який розбився в цьому місці 30 червня 1968 року", — йдеться в заяві поліції.

В момент авіакатастрофи на борту літака перебували вчитель, головний лікар і його син, всі – із Цюриха. Тоді, після авіатрощі, були знайдені їхні тіла, але не уламки літака.

Уламки літака виявили учасники експедиції в районі авіакатастрофи.

Нагадаємо, у Чехії сталася незвичайна ДТП: в автомобіль, що рухався дорогою, врізався літак.

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