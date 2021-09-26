У Швейцарії на референдумі проголосували за легалізацію одностатевих шлюбів

Також громадяни висловилися за надання права одностатевим парам всиновлювати дітей.
У Швейцарії на референдумі громадяни майже двома третинами голосів підтримали легалізацію одностатевих шлюбів.
Про це інформує Reuters.
За відповідне рішення проголосували 64,1% виборців. Також громадяни висловилися за надання права всиновлювати дітей одностатевим парам.
Крім цього лесбійським парам дозволять народжувати дітей за допомогою штучного запліднення донорською спермою. До цього часу у Швейцарії запліднення через донорську сперму було дозволене тільки гетеросексуальним парам.
Міністр юстиції Швейцарії Карін Келлер-Зуттер заявила, що нові правила набудуть чинності, найімовірніше, від 1 липня 2022 року.
Нагадаємо, що у минулому році парламент Швейцарії затвердив законопроєкт, що дозволяє одностатеві шлюби. Але остаточне рішення щодо цього питання винесли на референдум, який і відбувся сьогодні, 26 вересня.
Раніше в Угорщині заборонили "пропаганду гомосексуалізму" в школах.