У Швейцарії на референдумі проголосували за легалізацію одностатевих шлюбів

У Швейцарії на референдумі проголосували за легалізацію одностатевих шлюбів

Також громадяни висловилися за надання права одностатевим парам всиновлювати дітей.

У Швейцарії на референдумі громадяни майже двома третинами голосів підтримали легалізацію одностатевих шлюбів.

Про це інформує Reuters.

За відповідне рішення проголосували 64,1% виборців. Також громадяни висловилися за надання права всиновлювати дітей одностатевим парам.

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Крім цього лесбійським парам дозволять народжувати дітей за допомогою штучного запліднення донорською спермою. До цього часу у Швейцарії запліднення через донорську сперму було дозволене тільки гетеросексуальним парам.

Міністр юстиції Швейцарії Карін Келлер-Зуттер заявила, що нові правила набудуть чинності, найімовірніше, від 1 липня 2022 року.

Нагадаємо, що у минулому році парламент Швейцарії затвердив законопроєкт, що дозволяє одностатеві шлюби. Але остаточне рішення щодо цього питання винесли на референдум, який і відбувся сьогодні, 26 вересня.

Раніше в Угорщині заборонили "пропаганду гомосексуалізму" в школах.

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