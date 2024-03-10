У Швейцарії назвали Росію найбільшою шпигунською загрозою

Росія активно використовує для шпигунства свої дипломатичні представництва.

Федеральна розвідувальна служба Швейцарії (FIS) вважає, що найбільша загроза шпигунства наразі походить від спецслужби Росії.

Про це заявила речниця FIS Соня Маргеліст, інформує Swiss Info.

Крім кібершпигунства російські спецслужби займаються збором інформації через людські джерела.

"Найбільша загроза з боку шпигунства походить від російських спецслужб", - сказала Маргеліст.

Вона заявила, що Росія активно використовує для шпигунства свої дипломатичні представництва.

Кількість російських дипломатів, акредитованих у Швейцарії, залишається стабільною з початку війни в Україні – 218, приблизно третина з них працює у спецслужбах РФ.

Це підтвердив російський дипломат Борис Бондарев, заявивши, що "Женева є одним із найважливіших центрів для російських спецслужб".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Великій Британії викрили мережу російських шпигунів.

Крім того, ми раніше інформували, що Путін заслав на Захід шпигунів під прикриттям, за кого вони себе видають і чим займаються.

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