У Швейцарії скелет тиранозавра продали на аукціоні за $6 мільйонів: хто його купив

Це перший випадок, коли такий скелет тиранозавра виставили на аукціон у Європі.

У Швейцарії за $6,1 мільйона продали скелет тиранозавра під назвою "Трініті". Він складається з кісток трьох різних динозаврів віком від 65 до 67 мільйонів років.

Про це пише видання The Guardian.

Скелет придбав європейський колекціонер сучасного мистецтва та рештків динозаврів на аукціоні Koller у Цюриху.

"Трініті" має 3,9 м заввишки, 11,6 м завдовжки і 2,65 м завширшки. Більш як половина кісток є оригінальними, а решта виготовлені зі зліпків з гіпсу та епоксидної смоли. Експонат складається з 293 кісток трьох різних динозаврів, розкопаних між 2008 і 2013 роками в утвореннях Хелл-Крік і Ленс-Крік у Монтані та Вайомінгу.

Аукціоніст Сиріл Коллер сподівається, що скелет виставлятимуть на загальний огляд, хоча його й продали приватному покупцеві.

"Я на 100% впевнений, що ми знову побачимо "Трініті" у майбутньому", — сказав він.

До сьогодні було продано лише два скелети тиранозавра. Перший пішов з молотка 1997 року за 8,4 млн доларів. Другий був проданий 2020-го, майже за 32 мільйони.

Раніше стало відомо, що у Нью-Йорку на аукціоні Sothebyʼs продадуть рубін вагою 55,22 карата (11 грамів). Його попередня вартість перевищує $30,3 мільйона, цей рубін може стати найціннішим коштовним каменем такого роду, який коли-небудь виставляли на аукціоні.

У США продали скелет тиранозавра за рекордну ціну

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