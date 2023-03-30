У Швейцарії засудили 4 банкірів за переказ грошей на рахунок кума Путіна

Рахунки в швейцарському відділенні Газпромбанку тримав Сергій Ролдугін, художній керівник Петербурзького будинку музики, якого часто називають “віолончелістом Путіна”.

Окружний суд Цюріха визнав чотирьох банкірів зі швейцарської філії російського Газпромбанку винними у надходженні значних сум на рахунки художнього керівника Петербурзького будинку музики Сергія Ролдугіна - близької довіреної особи президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє NDTV.

Сергій Ролдугін, якого часто називають “віолончелістом Путіна”, багато років товаришує з чинним господарем Кремля і є хрещеним батьком однієї з доньок російського лідера.

Чотирьох працівників банку визнали винними у “відсутності належної обачності у фінансових транзакціях” під час надходження на рахунок Ролдугіна мільйонів швейцарських франків. Серед звинувачених - двоє росіян, один швейцарець і британець.

Прізвища фігурантів не названо, відомо лише посади, які вони займали. Отож, виконавчого директора філії банку оштрафували на 540 тисяч швейцарських франків ($590 200). Двоє інших менеджерів були оштрафовані на 90 000 франків і 63 000 франків, консультант клієнта був оштрафований на 48 000 франків.

Вироки були відстрочені на два роки, що тобто сплачувати штрафи їм не доведеться, якщо вони не повторять злочин протягом цього часу.

Суд підтвердив, що четверо чоловіків скористалися своїм правом на оскарження вироку.

Швейцарське законодавство вимагає від банків застосовувати більш суворі правила для операцій, які проводяться людьми, які виконують високі державні функції за кордоном або вважаються близькими до представників влади.

“Віолончеліст Путіна” потрапив під санкції Європейського Союзу через кілька днів після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, а європейська влада заявила, що він був “частиною прихованої фінансової мережі Путіна”.

У червні 2022 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Ролдугіна, заявивши, що він є ключовою фігурою в управлінні особистими статками Путіна в офшорах.

Нагадаємо, уряд острівної держави Антигуа і Барбуди в Карибському морі заявив, що більше не утримуватиме у своїй гавані супер'яхту, яка, ймовірно належить російському мільярдерові Андрію Гур'єву - олігарху, близькому до Путіна. Оголошене “покинутим” судно планують виставити на продаж, якщо до 31 березня ніхто не оголосить про свої права на нього.

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