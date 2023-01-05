У швейцарських Альпах лижники топчуть багнюку: відео

Гірськолижний сезон у Швейцарії через незвично високі температури, які були зафіксовані останніми днями, переживає не найкращі часи.

Любителі зимових видів спорту, які приїхали покататися на лижах у Швейцарії, через відсутність снігу змушені пробиратися по багнюці на схилах.

Про це свідчать кілька відео, зняті на курорті Венген, повідомляє Switzerland Times .

Один із таких роликів, розміщений у TikTok, уже набрав понад 500 тисяч переглядів. На ньому видно, що сніг на ділянці схилу повністю зник, а лижники, насилу, спираючись на палиці, просуваються через болото.

Зображення також викликали хвилю коментарів. “Це вже не зимові види спорту. Краще почніть їздити на велосипеді чи ходіть пішки”, — відреагував один з користувачів мережі. "Я б пішов додому. Мені шкода лиж", - написав інший.

Відео також прокоментував директор департаменту туризму Венгена Рольф Вегмюллер, який запевнив, що ситуація не настільки серйозна.

За його словами, це лише ділянка у 20-30 метрів, яку відбили саме працівники курорту, які користуються нею, щоб засипати схил штучним снігом.

“Решта схилу біла, на ньому легко кататися”, — переконує він.

Однак лижний сезон у Швейцарії через незвично високі температури, які були зафіксовані останніми днями, переживає не найкращі часи. У перший день нового року стовпчики термометрів показували 20 градусів, тож кілька курортів вимушено закрили спуски.

"На жаль, через відсутність снігу, дощ і високу температуру ми змушені закрити гірськолижні траси. Підготувати траси вже неможливо, тому що земля просочена водою, а вночі температура не нижче нуля", - заявив адміністратор однієї із станцій.

Швейцарський інститут дослідження снігу та лавин повідомив, що протягом останніх трьох десятиліть кількість снігопадів неухильно зменшується, особливо на курортах Швейцарії нижче 1300 метрів.

Нагадаємо, у російському Гідрометцентрі попередили мешканців столиці держави-агресорки про небувалі від початку цього століття морози. Упродовж п'яти днів у Москві температура повітря сягатиме -26 градусів та нижче.

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