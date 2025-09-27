ТСН у соціальних мережах

У Швейцарії через асистоване самогубство пішла з життя відома акторка та танцівниця

96-річна польсько-британська акторка та танцівниця Рут Познер пережила Голокост. Рут пішла з життя разом зі своїм 97-річним чоловіком Майклом.

Рут Познер

Рут Познер / Фото: Holocaust Educational Trust

У Швейцарії в клініці асистованого самогубства померла 96-річна польсько-британська акторка та танцівниця Рут Познер, яка пережила Голокост. Рут пішла з життя разом зі своїм 97-річним чоловіком Майклом.

Про це пишуть BBC та The Times.

Подружжя, яке прожило разом майже 75 років, повідомило друзям і рідним про своє рішення в електронному листі, надісланому напередодні смерті.

У зверненні вони написали, що це був «спільний вибір без жодного зовнішнього тиску». Подружжя зазначало, що втрата сил, погіршення зору та слуху перетворили життя на існування, яке не могла б поліпшити жодна опіка.

«Ми прожили довге і цікаве життя, і крім болю від смерті нашого сина Джеремі, ми насолоджувалися своїм часом», — йшлося в листі.

Рут Познер народилася у Польщі. Майже вся її родина загинула під час Голокосту, врятувалася лише вона та тітка.

Після втечі з радомського гетто дівчинка жила під вигаданим іменем у католицькій сім’ї, потім потрапила до в’язниці як полька після Варшавського повстання 1944 року.

Наприкінці війни переховувалася на фермі в Німеччині, а згодом у 16 років переїхала до Великої Британії.

У Лондоні вона зробила успішну кар’єру, виступала у Лондонському театрі сучасного танцю та Королівській шекспірівській трупі.

Її чоловік Майкл працював хіміком і співпрацював з ЮНІСЕФ, подружжя багато подорожувало, а останні роки жило у лондонському Белсайз-Парку.

Друзі описують Рут як «яскраву, життєлюбну й неймовірну жінку», а її чоловіка — як «інтелектуального та блискучого чоловіка».

У Фонді пам’яті Голокосту назвали Познер «надзвичайною жінкою», яка навіть у похилому віці робила все, щоб передати молодому поколінню уроки історії. Кампанія проти антисемітизму також наголосила на її важливій ролі в освіті та боротьбі з упередженнями.

Хоча близькі підтримали рішення подружжя, у Великій Британії тривають дискусії щодо легалізації асистованої евтаназії. За нинішнім законом вона дозволена лише у Швейцарії, куди щороку змушені виїжджати люди, що обирають цей шлях.

Нагадаємо, експремʼєр Нідерландів помер разом зі своєю дружиною шляхом подвійної евтаназії. Дріс і Євгенія ван Агт були дуже хворі, але «не могли жити одне без одного».

