У Швейцарії можуть урізати соцвиплати українським біженцям: що пропонують

Біженці

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У швейцарському кантоні Цюрих пропонують змінити правила соціальної підтримки для українських біженців зі статусом тимчасового захисту S. Якщо законодавчі зміни схвалять, українці навіть після п’яти років проживання не зможуть перейти на стандартну систему соціальної допомоги, а й надалі отримуватимуть нижчі виплати.

Влада кантону Цюрих уже внесла до Кантональної ради зміни до Закону про соціальну допомогу (SHG).

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Ініціатива стала можливою після рішення Федеральної ради Швейцарії, яка дозволила кантонам від 1 березня 2027 року самостійно визначати обсяг фінансової підтримки для людей зі статусом тимчасового захисту S та посвідкою на проживання.

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Якщо документ ухвалять, українців зі статусом S пропонують залишити на спеціальній системі соціальної допомоги навіть після тривалого перебування у країні.

Що це означатиме для українців

Наразі особи зі статусом S, які після певного часу отримують посвідку на проживання, можуть претендувати на звичайну соціальну допомогу.

Однак у Цюриху пропонують:

залишити для таких осіб спеціальну систему виплат;

прирівняти їх за обсягом допомоги до категорії тимчасово прийнятих осіб;

не переводити автоматично на стандартну програму соціальної підтримки.

На практиці це означає, що українці й надалі можуть отримувати допомогу за правилами, які діють для людей із тимчасовим захистом.

Якою є різниця у виплатах

За інформацією президентки швейцарсько-української асоціації Vidnova Олесі Тарасенко, різниця між двома системами є суттєвою.

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Особи зі статусом S зараз отримують приблизно 400–550 швейцарських франків на місяць на особисті потреби (без урахування витрат на житло та медичне страхування).

Натомість власники перміту B можуть розраховувати приблизно на 1030–1070 швейцарських франків на особисті витрати, а також на вищі компенсації за оренду житла й інші соціальні гарантії.

За словами Тарасенко, продовження тимчасового захисту означає для кантонів додаткові бюджетні витрати.

«Продовження тимчасового захисту означає для кантонів додаткові фінансові зобов’язання. Саме тому вони намагаються зберегти нинішню модель фінансування та уникнути різкого збільшення бюджетних витрат», — пояснила вона.

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Крім економії бюджетних коштів, у Цюриху також заявляють про намір стимулювати працевлаштування українців та запобігти внутрішній міграції між кантонами.

Якщо законопроєкт підтримає Кантональна рада, зміни мають набути чинності 1 березня 2027 року, одночасно з новими федеральними нормами.

Правила для українських біженців у ЄС — останні новини

На тлі дискусій у Чехії інші країни Євросоюзу також переглядають правила для українців із тимчасовим захистом.

Зокрема, в Польщі від 27 квітня змінився порядок подання документів для легалізації проживання і роботи іноземців. Заявки на тимчасовий або постійний дозвіл на проживання, а також на статус довгострокового резидента ЄС потрібно буде подавати лише в електронному вигляді через оновлену систему MOS 2.0. Паперові документи після встановленого терміну залишатимуться без розгляду.

У Бельгії українські біженці мають отримати податковий номер NISS/NN. Він потрібен для роботи, ведення бізнесу, відкриття банківського рахунку, сплати податків і доступу до медичної допомоги.

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