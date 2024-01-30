У січні до Білорусі чотири рази прибував військовий вантаж з Китаю - "Гаюн"

Китай здійснив чотири рейси літака Boeing 747-4FTF до Білорусі на початку січня. Ймовірно, на борту був військовий вантаж.

Про це повідомили в моніторинговій групі "Беларускі гаюн".

Зазначається, що на початку січня було зафіксовано нетипову активність китайської вантажної авіакомпанії Air China Cargo d національному білоруському аеропорту "Мінськ". Boeing нібито здійснив чотири рейси за маршрутом Урумчі-Мінськ:

8 січня 2024 року: рейс CAO1095 до Мінська, назад CAO1096;

9 січня 2024 року: рейс CAO1097 до Мінська, назад CAO1098;

10 січня 2024 року: рейс CAO1095 до Мінська, назад CAO1096;

11 січня 2024 року: рейс CAO1097 до Мінська, назад CAO1098.

"Гаюн" пише, що на мінському летовищі розташовується логістичний центр, який обслуговує вантажні рейси. Такі літаки паркуються на спеціальних стоянках, але китайське судно цього разу паркувалося на стоянці 1А, яка зарезервована для обслуговування урядових літаків.

Своєю чергою білоруський опозиційний портал motolko.help пише, шо Air China Cargo доставив до Білорусі військову техніку з Китаю. Журналісти зауважують, що вантаж, ймовірно, не проходив митного очищення й одразу залишив аеропорт.

Також зазначається, що всі рейси прибували до Мінська фактично в один і той самий час: від 09:30 до 10:10. Літаки перебували у країні близько трьох годин. Крім того, журналісти допускають, що рейси могли здійснюватися двома партіями: 8 та 9 січня, а також 10 й 11 січня.

Нагадаємо, раніше диктатор Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь безкоштовно отримала від Росії ядерні ракети "Іскандер". Він додав, що видав розпорядження відновити майданчики, на яких розміщувалися ракети з ядерними боєголовками, а слідом за тактичною ядерною зброєю в разі необхідності Білорусь може отримати і стратегічну.

Читайте також: