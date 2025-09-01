У Сіднеї чоловік протаранив авто ворота консульства РФ

Чоловік протаранив авто ворота консульства РФ / © із соцмереж

Реклама

У Сіднеї чоловік на автомобілі протаранив ворота російського консульства. Інцидент стався вранці 1 вересня у районі Woollahra, на вулиці Fullerton Street.

За даними поліції штату Новий Південний Уельс, 39-річний водій спочатку перебував біля консульства в авто. Коли правоохоронці почали з ним розмову, він раптово рушив і врізався у ворота дипустанови.

На місці події постраждав 24-річний констебль, який отримав травму руки. Йому надали медичну допомогу. Інших постраждалих немає.

Реклама

Водія затримали та доставили до відділку поліції Саррі-Гіллс, де він співпрацює зі слідством. Мотиви його вчинку поки невідомі, слідство триває.

На фото та відео з місця видно білий позашляховик із пошкодженнями, що опинився на території консульства поруч із флагштоком. Вулиця була перекрита, працювали спецпідрозділи поліції, зокрема із собаками та гелікоптером. Авто пізніше евакуювали.

Консульство тимчасово зачинялося, однак згодом відновило роботу. Представники дипустанови коментарів не надали.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у США жінка перекинула папери через паркан Білого дому.