У Сиктивкарі жінка померла біля лікарні, у якій її не госпіталізували: тіло пролежало 6 днів

Правоохоронці почали перевірку та службове розслідування.

У російському місті Сиктивкар жінка помера на території лікарні. Її тіло не помічали майже тиждень.

Про це пише Mash.

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49-річна Олена Харчілава надійшла до ежвінської лікарні з відкритою травмою голови ще 26 травня. Пацієнтка була п'яна і погано себе почувала. Їй зробили комп'ютерну томографію та обробили рани, але не госпіталізували. Близько 22:00 вона вийшла на вулицю, і наступні шість днів жінку ніхто не бачив.

Рідні занепокоїлися і пішли до волонтерів. 29 травня почалися пошуки. Через два дні Олену знайшли мертвою - поліція нарешті переглянула камери біля лікарні. Вона лежала в зеленій зоні - близько 100 метрів від входу, де часто прибирають працівники лікарні. 6 днів тіло було там, і ніхто його не помітив. Правоохоронці почали перевірку, в лікарні проводять службове розслідування - чи можна було відпускати пацієнтку.

Нагадаємо, у Харківській області через апендицит помер 5-річний хлопчик. Лікар-хірург не зміг прийняти дитину, бо в цей час оперував іншого пацієнта.

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