У Сингапурі в зоопарку вперше показали новонароджене панденя - фото та відео

Малеча з'явилася на світ пів року тому.
У Сингапурі відвідувачі звіринцю нарешті на власні очі змогли побачити панденя, яке на світ з’явилося ще наприкінці минулого літа.
Малюк зовсім не збентежився від надмірної уваги й жваво грався перед камерами. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Панденя назвали Ле Ле, що має одразу кілька значень – у перекладі з китайської означає радість. Для самих сингапурців – це ще й скорочена давня назва їхньої країни. А от з малайзійською ім’я панденяти може розшифровуватися ще й як протока, що натякає на географічне розташування Сингапуру.
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