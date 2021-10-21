У Сингапурі зафіксували рекордний добовий приріст смертей від коронавірусу

Влада попереджає про загрозу "перевантаження" системи охорони здоров'я Сингапуру.

У Сингапурі в середу, 20 жовтня, зафіксували 18 летальних випадків, пов'язаних з COVID-19. Це найбільший добовий приріст смертності від коронавірусу в країні від початку пандемії.

Про це повідомляє AFP.

Зазначається, що сингапурське Міністерство охорони здоров'я підтвердило ще 3862 випадки зараження коронавірусною інфекцією, що трохи менше від рекордних 3994 випадків, зафіксованих днем ​​раніше.

На тлі високих показників захворюваності та смертності урядовці попередили про загрозу "перевантаження" системи охорони здоров'я країни.

"У поточній ситуації ми стикаємося зі значним ризиком перевантаження системи охорони здоров'я, - сказав Лоуренс Вонг, міністр фінансів і співголова урядової цільової групи з боротьби з COVID-19.

За словами посадовця, майже 90% ліжок в лікарнях і понад дві третини місць у відділеннях інтенсивної терапії - заповнені. Загалом у Сингапурі зареєстровано понад 158 тисяч випадків коронавірусу, 264 з яких є летальними.

Як повідомлялося, COVID-19 увійшов у трійку найбільш смертельних хвороб серед українців.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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