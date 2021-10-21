У Сингапурі зафіксували рекордний добовий приріст смертей від коронавірусу

Влада попереджає про загрозу "перевантаження" системи охорони здоров'я Сингапуру.
У Сингапурі в середу, 20 жовтня, зафіксували 18 летальних випадків, пов'язаних з COVID-19. Це найбільший добовий приріст смертності від коронавірусу в країні від початку пандемії.
Про це повідомляє AFP.
Зазначається, що сингапурське Міністерство охорони здоров'я підтвердило ще 3862 випадки зараження коронавірусною інфекцією, що трохи менше від рекордних 3994 випадків, зафіксованих днем раніше.
На тлі високих показників захворюваності та смертності урядовці попередили про загрозу "перевантаження" системи охорони здоров'я країни.
"У поточній ситуації ми стикаємося зі значним ризиком перевантаження системи охорони здоров'я, - сказав Лоуренс Вонг, міністр фінансів і співголова урядової цільової групи з боротьби з COVID-19.
За словами посадовця, майже 90% ліжок в лікарнях і понад дві третини місць у відділеннях інтенсивної терапії - заповнені. Загалом у Сингапурі зареєстровано понад 158 тисяч випадків коронавірусу, 264 з яких є летальними.
Як повідомлялося, COVID-19 увійшов у трійку найбільш смертельних хвороб серед українців.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.