У Сирії християни вийшли на акції протесту після того, як ісламісти спалили різдвяну ялинку (фото)

Протести спалахнули після того, як у соціальних мережах поширилося відео, на якому бойовики в капюшонах підпалюють різдвяну ялинку.

Сотні демонстрантів вийшли на вулиці християнських кварталів Дамаска напередодні Різдва, щоб протестувати проти підпалу ісламістами різдвяної ялинки поблизу Хами в центральній Сирії.

Про це передає The Guardian.

Протестувальники вимагають гарантувати права християн, пише видання. Акції розпочалися після публікації у соцмережах відео, де люди в капюшонах підпалюють різдвяну ялинку у місті неподалік Хами.

Тисячі людей зібралися на вулицях з хрестами та національними прапорами, скандуючи: "Ми пожертвуємо собою заради нашого Христа!"

Протести християн у Сирії / Фото: Associated Press

"Якщо нам не дозволено жити нашою християнською вірою в нашій країні, як ми це робили раніше, тоді нам більше тут не місце", – говорить один із демонстрантів.

Провладна сирійська група Хаят Тахрір аш-Шам заявила, що ялинку спалили іноземні бойовики з іншої групи, і пообіцяла відновити дерево.

Лідер нової сирійської влади – голова угрупування "Хайат Тахрір аш-Шам" Абу Мухаммед аль-Джулані (справжнє ім'я – Ахмед аль-Шараа) пообіцяв покарати тих, хто підпалив ялинку, і поставити нову.

Як нагадує CNN, при Асаді християнам було дозволено святкувати свої свята та виконувати свої релігійні ритуали, але, як і всі сирійці, вони зіткнулися з тиранічними обмеженнями свободи слова та політичної діяльності. Сирія була світською республікою, і дискримінація відбувалася за етнічною, а не релігійною ознакою.

Натомість, попри побоювання християнської меншини, нова сирійська влада християнам дала гарантії, що їхні церкви та майно залишаться під захистом.

Зауважимо, що християни в Сирії становили близько 10% населення до початку громадянської війни, проте зараз ця цифра може бути набагато нижчою. За попередніми даними, зараз християни становлять менше 2%, зменшившись з 1,5 мільйонів у 2011 році до лише 300 000 у 2022 році.

Різдво у Вифлиємі

Другий рік поспіль ялинку не встановлять у Віфлеємі, шанованому як місце народження Ісуса у Палестині.

Відколи війна в Газі почалася минулого року після нападу ХАМАС на південь Ізраїлю 7 жовтня, місто Віфлеєм було піддано "суворій ізоляції" через накладені обмеження, призупинення туризму, закриття його ворота для паломників і заморожена економіка, заявив мер Віфлеєма Антон Салман.

За кілька днів до Різдва минулого року ізраїльський військовий снайпер застрелив двох жінок у парафії Святого Сімейства, повідомляє CNN з посиланням на Латинський патріархат Єрусалиму.

Ліван святкує

Тим часом у Лівані в християнських районах Бейрута, де громади прагнуть відсвяткувати, почали готуватися до свята лише через кілька тижнів після оголошення про припинення вогню між Хезболлою та Ізраїлем. Рейси з-за кордону були повністю заброньовані, оскільки люди повернулися, щоб відсвяткувати Різдво сім’ями, а в різних районах відкрилися святкові ярмарки.

У вересні Ізраїль розширив свої дії проти Хезболли на території всередині Лівану, включаючи столицю Бейрут. Близько 4000 людей були вбиті і ще тисячі отримали поранення в Лівані, в той час як Хезболла продовжувала обстрілювати ізраїльські міста на півночі ракетами та безпілотниками.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.