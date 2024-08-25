У Сирії ліквідували лідера терористичного угруповання, яке наближене до Аль-Каїди

Ліквідований бойовик відповідав за терористичну діяльність на території Сирії.

Американській військові ліквідували лідера ісламістського терористичного угруповання "Хуррас ад-Дін" Абу-Абд аль-Рахман аль-Маккі на території Сирії.

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Про це йдеться у повідомленні Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM).

У повідомленні вказується, що один з очільників даної салафітської джихадистської організації був ліквідований в результаті цілеспрямованого кінетичного удару в Сирії 24 серпня.

У CENTCOM повідомили, що ліквідований був членом ради "Хуррас ад-Дін" "Шура" та старшим керівником. Він відповідав за терористичну діяльність на території Сирії.

Командувач Центркому США генерал Майкл Ерік Курілла заявив, що відомство "залишається відданим справі остаточної поразки терористів у зоні відповідальності CENTCOM, які загрожують Сполученим Штатам, їхнім союзникам і партнерам, а також регіональній стабільності".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американську авіабазу в Сирії атакував безпілотник.

Крім того, ми також інформували, що у Сирії вбили лідера терористів ІДІЛ.

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