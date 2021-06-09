У Сирії підірвався російський бронеавтомобіль: один військовий загинув, троє поранені

Автомобіль підірвався на невідомому вибуховому пристрої.
У Сирії підірвався російський бронеавтомобіль, внаслідок чого один військовослужбовець РФ загинув, ще троє госпіталізовані.
Про це повідомляє Міноборони РФ.
Інцидент стався в провінції Хасеке. Бронеавтомобіль підірвався на невстановленому вибуховому пристрої при перевірці маршруту патрулювання російської військової поліції.
Трьох постраждалих доставили в місцевий госпіталь.
Нагадаємо, що Росія офіційно направила свої війська до Сирії у 2015 році.
Раніше повідомлялося, що Пентагон стурбований через появу російських бомбардувальників в Сирії.