У Сирії підірвався російський бронеавтомобіль: один військовий загинув, троє поранені

Автомобіль підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

У Сирії підірвався російський бронеавтомобіль, внаслідок чого один військовослужбовець РФ загинув, ще троє госпіталізовані.

Про це повідомляє Міноборони РФ.

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Інцидент стався в провінції Хасеке. Бронеавтомобіль підірвався на невстановленому вибуховому пристрої при перевірці маршруту патрулювання російської військової поліції.

Трьох постраждалих доставили в місцевий госпіталь.

Нагадаємо, що Росія офіційно направила свої війська до Сирії у 2015 році.

Раніше повідомлялося, що Пентагон стурбований через появу російських бомбардувальників в Сирії.

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