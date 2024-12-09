У Сирії повстанці звільнили ув’язнених однієї з найбільших тюрем країни

У центрі Дамаска були чутні сильні звуки стрілянини.
Сирійські повстанці заявили, що святкують новину про звільнення ув’язнених.
Про це пише Reuters.
Вони вітають "зняття з них ланцюгів і оголошення про кінець епохи несправедливості у в’язниці Седна".
Седна — велика військова в'язниця на околиці Дамаска, де сирійський уряд утримував тисячі людей.
Також у центрі Дамаска були чутні сильні звуки стрілянини.
У сільських районах на південний захід від столиці місцева молодь і колишні повстанці скористалися втратою влади, щоб вийти на вулиці в актах непокори авторитарному правлінню родини Асада.
Нагадаємо, що Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу наказав ізраїльським силам захопити райони Сирії в буферній зоні Голанських висот.
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