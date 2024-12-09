У Сирії повстанці звільнили ув’язнених однієї з найбільших тюрем країни

У центрі Дамаска були чутні сильні звуки стрілянини.

Сирійські повстанці заявили, що святкують новину про звільнення ув’язнених.

Про це пише Reuters.

Вони вітають "зняття з них ланцюгів і оголошення про кінець епохи несправедливості у в’язниці Седна".

Седна — велика військова в'язниця на околиці Дамаска, де сирійський уряд утримував тисячі людей.

Також у центрі Дамаска були чутні сильні звуки стрілянини.

У сільських районах на південний захід від столиці місцева молодь і колишні повстанці скористалися втратою влади, щоб вийти на вулиці в актах непокори авторитарному правлінню родини Асада.

Також читайте Загострення конфлікту в Сирії: курдські сили воюють з опозицією

Нагадаємо, що Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу наказав ізраїльським силам захопити райони Сирії в буферній зоні Голанських висот.