Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Сирії повстанці звільнили ув’язнених однієї з найбільших тюрем країни

У Сирії повстанці звільнили ув’язнених однієї з найбільших тюрем країни

Седна — велика військова в'язниця на околиці Дамаска. / Фото: Freepik

У центрі Дамаска були чутні сильні звуки стрілянини.

Сирійські повстанці заявили, що святкують новину про звільнення ув’язнених.

Про це пише Reuters. 

Вони вітають "зняття з них ланцюгів і оголошення про кінець епохи несправедливості у в’язниці Седна". 

Седна — велика військова в'язниця на околиці Дамаска, де сирійський уряд утримував тисячі людей.

Також у центрі Дамаска були чутні сильні звуки стрілянини. 

У сільських районах на південний захід від столиці місцева молодь і колишні повстанці скористалися втратою влади, щоб вийти на вулиці в актах непокори авторитарному правлінню родини Асада.

Нагадаємо, що Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу наказав ізраїльським силам захопити райони Сирії в буферній зоні Голанських висот

Читайте також: 

Повʼязані теми:

Наступна публікація