У Сирії ракетами обстріляли лікарню: є загиблі та постраждалі (фото)

Внаслідок обстрілу загинули 13 мирних жителів, 27 людей отримали поранення.

У місті Афріні (Сирія), що у провінції Алеппо, обстріляли лікарню. Внаслідок події загинуло щонайменше 13 осіб.

Про це пише турецьке інформаційне агенство Anadolu.

Повідомляють, що атаку на лікарню здійснили члени Загонів народної самооборони/Робітничої партії Курдистану, яка визнана в Туреччині терористичною. Поранення унаслідок атаки отримали 27 мирних жителів. 13 загиблих проходили лікування в лікарні.

"Ракетно-артилерійський вогонь обрушився на травмпункт лікарні. Внаслідок обстрілу загинули 13 мирних жителів та 27 отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кількість загиблих може зростати, оскільки деякі поранені перебувають у тяжкому стані. Згідно з інформацією Anadolu, обстріл вівся з району Телль-Ріфат, який перебуває під контролем сил режиму Асада.

Фото: Anadolu

Фото: Anadolu

Фото: Anadolu

Нагадаємо, в місті Шиянь в Центральному Китаї прогримів вибух побутового газу. В результаті вибуху газу постраждали 144 людини, 11 з них померли.

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