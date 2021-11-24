У Сирії внаслідок авіаударів з боку Ізраїлю загинули двоє мирних жителів, є постраждалі

У Сирії внаслідок авіаударів з боку Ізраїлю загинули двоє мирних жителів, є постраждалі

Через ракетний обстріл також постраждали шестеро військовослужбовців і один цивільний.

У Сирії у вівторок, 23 листопада, внаслідок авіаударів, завданих Ізраїлем по об'єктах в центральному районі, загинули двоє мирних жителів.

Про це із посиланням на власні джерела повідомляє сирійське інформаційне агентство SANA.

Зазначається, що через ракетний обстріл також постраждали шестеро військовослужбовців і ще один цивільний громадянин.

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За даними видання, атака відбулася о 13:26 за місцевим часом з боку північного сходу Бейрута і "завдала матеріальних збитків". Водночас більшість ізраїльських ракет була збита сирійськими засобами ППО.

Нагадаємо, що 17 листопада Армія оборони Ізраїлю випустила з боку Голанських висот дві ракети у напрямку порожньої будівлі на південь від Дамаска.

Від початку громадянської війни в Сирії у 2011 році ізраїльські ВПС здійснили сотні авіарейдів на об'єкти сирійських військ та союзних із ними проіранських формувань. У такий спосіб Ізраїль намагається запобігти посиленню позицій Ірану на території Сирії.

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