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У Сирії з-під завалів витягнули немовля, зв'язане пуповиною з мертвою матір'ю (відео)

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
5317
Час на прочитання
2 хв
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У Сирії з-під завалів витягнули немовля, зв'язане пуповиною з мертвою матір'ю (відео)

Фото: pixabay.com

З-під завалів будинку на півночі Сирії витягнули новонароджену дитину, прив’язану за пуповину до матері, яка загинула під час сильного землетрусу в понеділок, 6 лютого.

У Мережі з'явилося відео, як новонароджену дитину витягнули з-під завалів. Немовля єдиним із сім'ї залишилося живим. 

Про це повідомляє AFP.

"Ми почули голос, коли копали. Ми розгребли пил і знайшли дитину з пуповиною, ми перерізали її, і мій двоюрідний брат відвіз її в лікарню", – розповів далекий родич дитини Халіл аль-Суваді.

Відео порятунку з'явилося у Мережі. На кадрах видно, як чоловік вибігає з-під завалів будинку, тримаючи на руках крихітне немовля, вкрите пилом. Другий чоловік біжить з ковдрою, аби зігріти дитину при мінусовій температурі, третій — просить викликати швидку, яка відвезе її до лікарні.

Дитину шпиталізували, в інкубаторі лікарні в Афріні новонародженого підключили до внутрішньовенної крапельниці. Тіло дитини було в подряпинах, а ліва ручка обмотана бинтом. Від сильного морозу дитина посиніла.

Родичі малечі ще кілька годин намагалися знайти тіло батька немовляти Абдулли, матері Афраа, чотирьох братів і сестер та тітки.

Нагадаємо, станом на ранок 8 лютого кількість жертв внаслідок масштабного землетрусу у Туреччині та Сирії становить вже близько 8704 осіб.   

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Дата публікації
Перегляди
5317
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