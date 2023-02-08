У Сирії з-під завалів витягнули немовля, зв'язане пуповиною з мертвою матір'ю (відео)

З-під завалів будинку на півночі Сирії витягнули новонароджену дитину, прив’язану за пуповину до матері, яка загинула під час сильного землетрусу в понеділок, 6 лютого.

У Мережі з'явилося відео, як новонароджену дитину витягнули з-під завалів. Немовля єдиним із сім'ї залишилося живим.

Про це повідомляє AFP.

"Ми почули голос, коли копали. Ми розгребли пил і знайшли дитину з пуповиною, ми перерізали її, і мій двоюрідний брат відвіз її в лікарню", – розповів далекий родич дитини Халіл аль-Суваді.

Відео порятунку з'явилося у Мережі. На кадрах видно, як чоловік вибігає з-під завалів будинку, тримаючи на руках крихітне немовля, вкрите пилом. Другий чоловік біжить з ковдрою, аби зігріти дитину при мінусовій температурі, третій — просить викликати швидку, яка відвезе її до лікарні.

Дитину шпиталізували, в інкубаторі лікарні в Афріні новонародженого підключили до внутрішньовенної крапельниці. Тіло дитини було в подряпинах, а ліва ручка обмотана бинтом. Від сильного морозу дитина посиніла.

Родичі малечі ще кілька годин намагалися знайти тіло батька немовляти Абдулли, матері Афраа, чотирьох братів і сестер та тітки.

Нагадаємо, станом на ранок 8 лютого кількість жертв внаслідок масштабного землетрусу у Туреччині та Сирії становить вже близько 8704 осіб.

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