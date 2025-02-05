У Сирії з’являться нові іноземні військові бази: вони не будуть російськими — Reuters

Нове керівництво Сирії розпустило армію та різні повстанські угруповання та працює над їх інтеграцією в нові збройні сили країни.

Під час візиту до Туреччини тимчасовий президент Сирії Ахмед аль-Шараа запропонував Реджепу Ердогану розмістити в країні турецькі військові бази.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

За інформацією співрозмовників агентства, оборонна угода передбачає створення Туреччиною нових авіабаз у Сирії, використання сирійського повітряного простору у військових цілях і взяття на себе провідної ролі в підготовці військ у новій сирійській армії.

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Як відомо, нове керівництво Сирії розпустило армію та різні повстанські угруповання та працює над їх інтеграцією в нові збройні сили країни.

"Переговори включатимуть створення двох турецьких баз у величезному центральному пустельному регіоні Сирії, відомому як Бадія”, - повідомляє Reuters.

Новостворені бази дозволять захистити повітряний простір Сирії в разі будь-яких майбутніх атак.

В агентстві нагадали, що Росія також веде переговори з новою адміністрацією Дамаска про долю двох своїх військових баз в Сирії - військово-морської бази в Тартусі та авіабази поблизу портового міста Латакія.

Ці переговори поки не принесли успіху, зважаючи на підтримку з боку РФ диктаторського режиму Башара Асада, який скинули повстанці, які прийшли до влади у Сирії.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg з посиланням на джерело в Москві повідомило, що Росія не змогла домовитися з новою владою Сирії щодо збереження двох військових баз на території країни.

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